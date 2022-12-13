Российский футболист, играющий в Австрии, рассказал о росте цен в Европе

Бывший защитник «Факела» и «Штурма» Наим Шарифи, ныне выступающий за австрийский «Маркт Аллхау», рассказал о росте цен в Европе после 24 февраля. По его словам, цены на продукты питания и на автомобильное топливо выросли на 80–90%.

«Помню австрийские и общеевропейские цены, но когда я вернулся в Австрию в июне, то сначала подумал, что один магазин просто очень сильно поднял цены. Но нет, это действительно произошло поднятие цен везде. Просто не поверил, что это правда, потому что я очень долго жил в Австрии. Я ходил и смотрел цены на хлеб — это просто нереально. Сейчас он стоит четыре евро. Не понимаю, как европейцы высчитывают инфляцию, потому что никакой инфляции в 11% нет. Хлеб вырос в два раза. Цены катастрофически выросли, на 80–90%. И они продолжают расти.

Раньше 95-й бензин стоил 1,1 евро, а когда я приехал — 2,1 евро. Это просто картельный сговор. Жена капитана команды, в которой я играю, работает учительницей. Она говорила, что тратила на бензин летом 450 евро в месяц», — приводит слова Шарифи Legalbet.