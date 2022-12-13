Валерий Непомнящий рассказал, какие сборные хочет увидеть в финале ЧМ-2022
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Известный тренер Валерий Непомнящий заявил, что в финале чемпионата мира в Катаре хотел бы увидеть сборные Аргентины и Франции.
«Не буду ни за кого болеть в матче Аргентина — Хорватия. Но для себя заранее решил, что в финале ЧМ-2022 хотелось бы посмотреть на матч французов с аргентинцами. Вот на это и буду надеяться!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Первый полуфинальный матч состоится сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во втором матче 1/2 финала днём позже сыграют команды Франции и Марокко. Марокканцы стали одним из открытий турнира, обыграв в плей-офф Испанию и Португалию.
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