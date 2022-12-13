МИД Катара — о ЧМ-2022: хотим показать миру, что Ближний Восток — не только про войны

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани высказался о проведении в стране чемпионата мира по футболу.
«Мы считаем, что подвергались чему-то беспрецедентному. Некоторые предыдущие чемпионаты мира подвергались нападкам или их не особенно хвалили. Но эта ситуация, особенно с учётом длительного периода с момента получения заявки в 2010 году, а также отношения и поведения некоторых СМИ в отношении Катара, была, с нашей точки зрения, весьма негативной и разочаровывающей. Они пытались судить о Катаре не на основании фактов, не на основании того, что приехали сюда и проверили факты.
Мы считаем, что это самый инклюзивный чемпионат мира. Есть много людей из разных стран, разного происхождения, которые никогда не могли приехать и насладиться чемпионатом мира. Если вы посмотрите на демографию болельщиков, то там есть фанаты из Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии, с Дальнего Востока, из арабских стран, Европы, Латинской Америки, Центральной Азии. Все они приезжают сюда и наслаждаются футболом.
Подумайте об уникальности этого турнира в очень маленькой стране размером с Коннектикут — штат США. Люди могут посетить четыре игры за один день. И это сделало чемпионат мира доступным для многих людей, которые и не мечтали приехать на футбол, не говоря уже о посещении нескольких матчей.
Честно говоря, лучшая награда для нас в Катаре — это то, как болельщики наслаждаются этим турниром. Мы видим, будь то в социальных сетях или в некоторых СМИ, которые пытаются освещать чемпионат беспристрастно, что большинство зрителей получают очень положительный опыт. Большинство из критиков всё равно говорят о том, насколько гостеприимен Катар и какие люди в этой стране. Какие они добрые. И это то, чем мы гордимся. Мы хотим показать миру, что арабские страны, ближневосточный регион — это не только войны и конфликты. Это также о праздновании, в том числе праздновании этой красивой игры», — приводит слова Аль Тани Washington Post.
Катарская полиция спутала африканский флаг с ЛГБТ-знаменем. Видеоролик:
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