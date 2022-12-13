Златан Ибрагимович: я кумир Оливье Жиру, хоть он этого и не говорит

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём одноклубнике – французском нападающем Оливье Жиру.
«Жиру великолепен, все, кто его знает, понимают это. Для «Милана» он чрезвычайно важен, особенно это проявлялось в те моменты, когда я не мог играть. Он фантастический: профессионален, элегантен, никогда не откажет. Я не удивлён его игрой – если он проявляет себя в «Милане», почему бы не сделать этого в сборной? Мы рады за него и надеемся, что он дойдёт до конца турнира.
Дал ли я ему эликсир молодости? Нет, Жиру профессионал. К тому же я его кумир, хоть он этого и не говорит. Я пример для него. Думаю, он уже знает, что нужно делать, чтобы быть в хорошей форме. Когда футболист достигает такого возраста, он либо знает, что делать, либо прекращает играть», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 13 декабря 2022
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