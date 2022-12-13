МИД Катара — о рабочих-мигрантах на ЧМ-2022: мы не говорили, что для них идеальные условия

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани высказался по поводу возможных нарушений условий работы для рабочих-мигрантов во время подготовки к чемпионату мира по футболу.

«Мы никогда не утверждаем, что наша страна идеальна. Мы никогда не утверждали, что условия для рабочих-мигрантов идеальны. Как только эти опасения были выдвинуты на первый план, Катар признал их и отнёсся к ним серьёзно. Все реформы, которые проводил Катар за последние 12 лет, были реализованы. Это было изображено таким образом, что Катар просто игнорирует тот факт, что существует проблема, а это не так.



Мы подаём пример в этом регионе, ведя перемены, проводя реформы. И, к сожалению, несмотря на всё это, некоторые неправительственные организации и средства массовой информации просто пытались атаковать Катар, не признавая и не оценивая все эти события. Изменение государственной системы за 10 лет — это достижение. Европа не изменилась за 10 лет. США не изменились за 10 лет. Мы ускорили эти изменения. И мы также благодарны за чемпионат мира, который помог нам ускорить такие изменения.



Но критики всегда указывали на правительство, на то, что оно несёт ответственность. Они никогда не указывают на компании. Если бы в Европе возникла ситуация с эксплуатацией рабочих-мигрантов, они обвинили бы компанию, а не правительство», — приводит слова Аль Тани Washington Post.

Чемп на ЧМ! Едем в фан-зону для мигрантов и рабочих. Видеоролик: