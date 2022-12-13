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Анзор Кавазашвили: могу представить, что Хорватия и Марокко сыграют в финале ЧМ-2022

Анзор Кавазашвили: могу представить, что Хорватия и Марокко сыграют в финале ЧМ-2022
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, что в полуфинальных матчах чемпионата мира в Катаре возможны сюрпризы. Сегодня, 13 декабря (22:00 мск), встретятся сборные Аргентины и Хорватии, а днём позже за место в финале поспорят Франция и Марокко.

«Могу представить, что Хорватия и Марокко сыграют в финале. В жизни всё возможно, почему нет? Футбол — непредсказуемый вид спорта. Никто ведь не думал, что на такой стадии не будет немцев. А кто мог подумать, что Аргентина, проиграв первый матч, дойдёт до полуфинала? Много неожиданностей: здорово сыграли африканские и азиатские сборные. Футбол становится привлекательнее и разнообразнее», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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