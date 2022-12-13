Игорь Шалимов: жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира!
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Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией, а также рассказал, каких игроков выделяет в этом противостоянии.
«В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Хотя Лука Модрич тоже вызывает у меня симпатию. Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины. Жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира! Когда, если не сейчас? Думаю, что уже пора», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря, начало запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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