Европарламент отправил в отставку Еву Кайли. Её подозревают в коррупции при организации ЧМ
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Вице-президент Европарламента Ева Кайли отправлена в отставку, информирует Euronews. Такое решение было принято в ходе голосования членов Европарламента — за отстранение Кайли проголосовало подавляющее большинство респондентов.
Согласно сведениям источника, причина отставки Кайли заключается в том, что девушку подозревают в коррупции при организации чемпионата мира по футболу в Катаре. Ева является одной из четырёх подозреваемых, проходящих по делу о коррупционных связях с Катаром. Она якобы за деньги улучшала имидж Катара в Европе в преддверии проведения ЧМ-2022 в этой стране.
Стоит отметить, что сама девушка, как и представители Катара, отрицают любую незаконную деятельность и не признают свою вину.
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