Супруга Месси не пришла на встречу спутниц игроков сборной Аргентины перед 1/2 финала ЧМ

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией жёны и девушки игроков южноамериканской команды собрались, чтобы провести совместный ужин, сообщает Ole.

Жёны и девушки игроков Аргентины Фото: Из соцсетей

Жёны и девушки игроков сборной Аргентины Фото: Из соцсетей

На встрече присутствовали 19 девушек, в то время как в заявке сборной на чемпионат мира 26 игроков. Примечательно, что жена лидера аргентинцев — Лионеля Месси — Антонела Роккуццо не посетила мероприятие. Также не пришли спутницы Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, Пауло Дибалы, Гонсало Монтьеля, Леандро Паредеса и Хуана Фойта.

Сборная Аргентины сегодня, 13 декабря, сыграет с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии: