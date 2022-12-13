Уго Льорис высказался о Гарри Кейне после промаха последнего в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Вратарь сборной Франции Уго Льорис на пресс-конференции перед встречей 1/2 финала чемпионата мира с Марокко высказался о своём одноклубнике по «Тоттенхэму» Гарри Кейне. Английский форвард промахнулся со второго пенальти в игре с Францией (1:2) в 1/4 финала.

«Мы обменялись сообщениями после матча. Трудно было подобрать слова после такой тяжёлой игры. Думаю, ему нужен отдых, но для сборной Англии сейчас сложное время, да и для него лично. Но я думаю, что он может гордиться тем, что сделал для сборной на этом чемпионате мира», — приводит слова Льориса RMC Sport.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. В другом полуфинале сыграет финалист турнира в России, команда Хорватии. Они встретятся с Аргентиной.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик: