Уго Льорис высказался о Гарри Кейне после промаха последнего в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Вратарь сборной Франции Уго Льорис на пресс-конференции перед встречей 1/2 финала чемпионата мира с Марокко высказался о своём одноклубнике по «Тоттенхэму» Гарри Кейне. Английский форвард промахнулся со второго пенальти в игре с Францией (1:2) в 1/4 финала.
«Мы обменялись сообщениями после матча. Трудно было подобрать слова после такой тяжёлой игры. Думаю, ему нужен отдых, но для сборной Англии сейчас сложное время, да и для него лично. Но я думаю, что он может гордиться тем, что сделал для сборной на этом чемпионате мира», — приводит слова Льориса RMC Sport.
Сборная Франции — действующий чемпион мира. В другом полуфинале сыграет финалист турнира в России, команда Хорватии. Они встретятся с Аргентиной.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
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