Хорватская модель Ивана Кнолль показала свой типичный день на ЧМ-2022 в Катаре. Видео
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Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль продемонстрировала в соцсетях свою популярность на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Девушка выложила видео, на котором её обступили десятки фанатов и журналистов. Мужчины буквально выстроились в очередь, чтобы сделать фотографию с хайповой хорватской болельщицей.
Ивана Кнолль показала свой типичный день в Катаре:
Напомним, хорватская модель Ивана Кнолль привлекает к себе внимание на ЧМ-2022 в Катаре пикантными нарядами. Некоторые жители Катара критикуют её, остальные — любуются.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв в четвертьфинале Бразилию (1:1, 4:2). За выход в финал турнира хорваты сыграют со сборной Аргентины.
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