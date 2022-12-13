Российский бизнесмен Максим Дёмин продал «Борнмут»

Российский бизнесмен Максим Дёмин продал акции английского футбольного клуба «Борнмут». 50,1% акций клуба теперь принадлежат американской компании Cannae Holdings Inc во главе с президентом Биллом Фоули. Сделка ратифицирована английской Премьер-лигой.
Билл Фоули, являющийся также основателем и владельцем хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс», намерен инвестировать в развитие клуба. Планируется увеличение вложений в первую команду, академию и улучшение условий для болельщиков, а также строительство тренировочного центра и финансирование женской команды. Новый президент также поблагодарил Максима Дёмина за работу в клубе.
«Без веры и финансовой поддержки Максима и его семьи «Борнмут» вполне мог бы прекратить своё существование. Поддержка и участие Максима позволили клубу зарекомендовать себя как команду высочайшего уровня. Мы хотели бы поблагодарить его за сотрудничество на протяжении всего процесса и похвалить его усердную работу во время правления клуба. Мы желаем ему всего наилучшего в других своих деловых начинаниях», — приводит слова Фоули официальный сайт клуба.
- 13 декабря 2022
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