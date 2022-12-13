Ривалдо: сборной Бразилии должен руководить тот, в чьих жилах течёт бразильская кровь

Бывший бразильский футболист Ривалдо выступил против приглашения иностранного тренера в сборную Бразилии.



«Я против и считаю неуважением к бразильским тренерам рассматривать возможность найма иностранного специалиста в нашу сборную. Думаю, у нас есть тренеры, способные взять на себя руководство национальной командой прямо сейчас и проделать хорошую работу.



Приглашение иностранного тренера не является гарантией того, что мы станем чемпионами мира. Даже если это было бы гарантировано, я считаю, что иностранец хотел бы добыть чемпионство для своей страны и сделать свою нацию счастливой. За рубежом, несомненно, есть очень хорошие специалисты, но сборная Бразилии — это наша национальная команда, и ей должен руководить тот, в чьих жилах течёт бразильская кровь», — написал Ривалдо на своей странице в социальных сетях.



Ранее сообщалось, что сборную Бразилии после ухода Тите может возглавить итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти или каталонский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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