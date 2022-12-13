Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии, который состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся в 22:00 мск.

«Хорватия и Аргентина играют в разный футбол. Хорваты своим футболом выбили фаворитов чемпионата мира — подобным образом будут играть и против Аргентины. Трудно сказать, кто тут фаворит.



Когда играют на выбывание, то всё идёт от обороны. Главное — не допустить ошибку. Роковая ошибка и пропущенный гол порой являются единственными и решающими. Яркой игры вряд ли стоит ожидать. Исполнительское мастерство отдельных игроков высокое, поэтому могут сказаться индивидуальные действия и повлиять на результат», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.