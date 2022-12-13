Нигматуллин: в матче Хорватия — Аргентина всё решит индивидуальное мастерство Месси

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии, который состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В полуфиналах чемпионата мира может произойти всякое. Тактика хорватов с замораживанием игры и победной серией пенальти всё ещё работает. Но всё решит индивидуальное мастерство Месси», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видео: