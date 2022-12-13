Хавбек сборной Марокко Хаир: Реграги сумел сделать из нас настоящую семью

Полузащитник сборной Марокко Илиас Хаир в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией высказался об атмосфере в команде.
«Мы в полуфинале чемпионата мира. В детстве я не мог даже мечтать об этом. Мы все хотим играть, сидеть на скамейке запасных не очень приятно. Но каждый из нас является частью этого приключения. Тренер вселяет в нас уверенность, так что я в любой момент готов сыграть за свою страну. Я горжусь достигнутым и не жалею о том, что пока не играл.
Реграги сумел сделать из нас настоящую семью. Для меня он лучший тренер на турнире. Говорят, что он молодой и неопытный, однако я так не считаю. Именно он смог провести нас так далеко. Реграги многому учит нас не только на поле, но и в жизни. Если у нас есть проблема, мы обращаемся к нему как к отцу, как к брату. Я желаю ему всего наилучшего, он этого заслуживает.
Для меня большая честь играть для африканских и арабских болельщиков, заставлять их гордиться. Болельщики сборной Марокко — лучшие в мире. Мы здесь, чтобы отдать им всех себя», — приводит слова Хаира Mundo Deportivo.
- 13 декабря 2022
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