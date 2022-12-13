«Факел» объявил о модернизации символики и создании брендбука

Воронежский «Факел» объявил об изменении элементов эмблемы и создании брендбука.

«Впервые в истории у «Факела» появился брендбук – мы решили собрать под одной обложкой наши традиции и элементы фирменного стиля, которые раньше представали перед болельщиками в разрозненном виде. Вместе с дизайн-студией Quberten мы стремились к тому, чтобы унифицировать бренд.



Замена логотипа была бы нецелесообразной – разве можно чем-то заменить особенную для нас букву «Ф» и огонь, который не гас даже в самые трудные для «Факела» времена? Мы решили сохранить лого, приведя каждую деталь к гармонии с остальными элементами композиции.



Брендбук станет важнейшим инструментом для реализации коммерческих проектов клуба и повышения эффективности маркетинговой деятельности. В этом документе отражены наши уважение к своей истории и желание развиваться», — объявил клуб в своём телеграм-канале. Посмотреть брендбук «Факела» можно здесь: https://fakelfc.ru/symbol.