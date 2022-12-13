В. Овчинников: если Хорватия и Марокко сыграют в финале ЧМ, покажут уровень футбола в мире

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников поделился мнением о том, какие команды могут выйти в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Что Хорватия может быть в финале, я могу поверить, эта команда давно стремится к этому. Но в финал Хорватия – Марокко не верю. А если так и будет, то они покажут, какой уровень футбола в мире. Уже одна команда, которая называется немцами, закончили. Ещё одни «номер один» — бразильцы, тоже закончили. Эти самые лидеры футбольные. Думаю, футбол в мировом масштабе перевернулся, всё стало по-другому», – сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Сегодня, 13 декабря, в полуфинальном матче ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале, который состоится завтра, 14 декабря, сойдутся Марокко и Франция.
- 13 декабря 2022
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