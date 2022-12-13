Марио Фернандес перешёл в бразильский «Интернасьонал»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал игроком «Интернасьонала». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба. Соглашение будет действовать до 2023 года.

Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, в котором Фернандес благодарит клуб за то, что руководство армейцев разрешило ему выступать в бразильском чемпионате. Клуб не стал возражать против продолжения карьеры Марио в Бразилии и учёл его желание быть на родине с женой и недавно родившимся сыном.

Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановке своей карьеры в мае 2022 года. Фернандес аргументировал это тем, что решил провести больше времени со своей семьёй в Бразилии.

Марио Фернандес рассказал о возобновлении карьеры: