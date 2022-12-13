Невилл: Месси — красавица среди чудовищ в этой сборной Аргентины

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.



«У аргентинцев немного варварский подход, некоторые их действия на турнире были позорными. В течение карьеры я иногда выходил и праздновал перед болельщиками, но в концы игры я всегда шёл и пожимал руку сопернику. Нужно всегда оставаться уважительным. Думаю, аргентинцы переборщили. В них есть злоба. Аргентинские защитники всегда умели быть злыми и бороться. Они чувствуют, что борются за свою страну. Чувствуется эта боль, это непреодолимое желание. Месси — это красавица среди чудовищ в этой сборной. Моментами он невероятно блистает. Упорство, грубость в защите и в игре в целом в итоге могут стать выигрышной комбинацией для Аргентины.



Что касается Хорватии, они будут доминировать в полузащите, поскольку они лучше соперника в этой области. Но есть ли инстинкт убийцы у их нападающих? Это вопрос. Иан Райт где-то 10 дней назад сказал мне, что Хорватия станет чемпионом, и я абсолютно с ним не согласился. Мне казалось, что они не так хороши, как четыре года назад, но теперь они в полуфинале. Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. Модрич — звезда, невероятный футболист. Каждый его пас прекрасен, это совершенство», — приводит слова Невилла Sky Sports.