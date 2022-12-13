Алдонин: финал ЧМ Хорватия — Марокко? Уже устал от сюрпризов. Не хватает игр с вывеской

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями о ЧМ-2022.

«Честно говоря, я уже устал от этих сюрпризов. Мне не хватает больших матчей и вывесок, как Германия — Испания, Аргентина — Нидерланды, Англия — Франция. Хотелось бы увидеть побольше таких матчей.



Без иронии и с огромным уважением отношусь к сборной Марокко, но в большей степени это игра от глубокой обороны с быстрыми выбеганиями в атаку. Но у команды Марокко, которая не пропустила ни одного мяча, это заслуживает не то что уважения, а можно учебники писать. Причём Марокко сыграло со всеми топами: Бельгия, Испания, Хорватия, Португалия.



Безусловно, я бы хотел видеть финал Аргентина — Франция. Я бы хотел видеть полуфинал Бразилия — Аргентина, но хорваты сказали своё веское слово. Мне хочется больше матчей с вывеской и игры туда-сюда, на встречных курсах», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.