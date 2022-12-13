Далич: мы не будем подстраиваться под сборную Аргентины, навяжем им свой стиль
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между сборной Аргентины и своими подопечными, который состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Хорошо, что мы второй раз подряд вышли в полуфинал, это о многом говорит. Наша задача — показать, что мы способны на большее. Теперь мы встретимся с аргентинцами, за них выступает Лионель Месси. Но мы не будем подстраиваться под их стиль, мы навяжем им свой.
Мы затратили много сил, позади две игры с дополнительным временем. Теперь мы в полуфинале, давайте не будем обсуждать наше физическое состояние, это сейчас не так важно», — цитирует Далича Jutarnji.
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