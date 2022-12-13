Осимхен заявил, что не намерен покидать «Наполи»

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны топ-клубов.

«Останусь ли я в «Наполи»? Даже не 100, а 1001 процент. Я устанавливаю стандарт для себя. Это жизнь, которой я хочу жить. Мне пришлось преодолеть много препятствий, чтобы оказаться здесь. Некоторые люди говорили: «Мы даём ему два сезона, два клуба в Бельгии отказались от него, он не сможет этого сделать» и сравнивали меня с предыдущими игроками. Я замечал эти вещи, футболисты тоже люди. Поэтому приходится либо принимать их слова, либо доказывать, что они абсолютно не правы. Я в одном из крупнейших клубов Европы, в одной из лучших лиг Европы, номинировался на звание лучшего молодого игрока года и выигрывал много личных наград, что стало важным рубежом», — сказал Осимхен в интервью OmaSports.