Осимхен заявил, что не намерен покидать «Наполи»

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны топ-клубов.
«Останусь ли я в «Наполи»? Даже не 100, а 1001 процент. Я устанавливаю стандарт для себя. Это жизнь, которой я хочу жить. Мне пришлось преодолеть много препятствий, чтобы оказаться здесь. Некоторые люди говорили: «Мы даём ему два сезона, два клуба в Бельгии отказались от него, он не сможет этого сделать» и сравнивали меня с предыдущими игроками. Я замечал эти вещи, футболисты тоже люди. Поэтому приходится либо принимать их слова, либо доказывать, что они абсолютно не правы. Я в одном из крупнейших клубов Европы, в одной из лучших лиг Европы, номинировался на звание лучшего молодого игрока года и выигрывал много личных наград, что стало важным рубежом», — сказал Осимхен в интервью OmaSports.
- 13 декабря 2022
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:43
-
18:43
-
18:40
-
18:20
-
18:18
-
18:18
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:35
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:12
-
16:10
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:35