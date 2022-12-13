Ибрагимович отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на уход португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Мы никогда не узнаем, почему именно они приняли решение расстаться. Это навсегда останется тайной. Роналду, тренер и клуб говорят лишь то, что может защитить каждого из них. С моим уходом было иначе, но все мы разные», – цитирует шведа Daily Mail.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе. После этого английский клуб объявил о расторжении контракта с Роналду.

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