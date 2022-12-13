Александр Мостовой: Хорватия — Марокко в финале ЧМ-2022 — это что-то из области фантастики

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможных участниках финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Как я говорил, это чемпионат сенсаций. Такие команды, как Марокко, Япония и другие, не дают нам скучать. Я прогнозы на это не могу делать, потому что уже ничему не удивлюсь. Мне мало верится в такой финал, но мало верили и испанцы, португальцы и бразильцы, однако такое произошло.



Кто ставил на хорватов, что будут играть в полуфинале? Если в финале будет Хорватия или Марокко, то я не удивлюсь. Если обе команды будут в финале, то это что-то из области фантастики. На сегодня не могу такое представить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфиналы турнира вышли сборные Аргентины, Хорватии, Франции и Марокко.