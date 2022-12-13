Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду в соцсетях: три аспекта реальности — боль, неопределённость и постоянная работа

Роналду в соцсетях: три аспекта реальности — боль, неопределённость и постоянная работа
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выложил цитату в соцсетях.

«Реальность состоит из трёх вещей: боль, неопределённость и постоянная работа», — гласит надпись в «сториз» игрока. Ранее сообщалось, что Роналду не планирует уходить из сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.

Команда Португалии завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко с минимальным счётом. В обоих матчах плей-офф Роналду оставался на скамейке запасных, выходя на замену в концовках матчей.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе. После этого английский клуб объявил о расторжении контракта с Роналду.

Новость по теме
Ибрагимович отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022