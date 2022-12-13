Роналду в соцсетях: три аспекта реальности — боль, неопределённость и постоянная работа

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выложил цитату в соцсетях.
«Реальность состоит из трёх вещей: боль, неопределённость и постоянная работа», — гласит надпись в «сториз» игрока. Ранее сообщалось, что Роналду не планирует уходить из сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.
Команда Португалии завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко с минимальным счётом. В обоих матчах плей-офф Роналду оставался на скамейке запасных, выходя на замену в концовках матчей.
Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе. После этого английский клуб объявил о расторжении контракта с Роналду.
- 13 декабря 2022
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