Лотар Маттеус отреагировал на то, что Месси может побить его рекорд по матчам на ЧМ
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал новость о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может побить его рекорд по матчам на чемпионатах мира.
«Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Он самый совершенный футболист нашего времени», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.
На данный момент у аргентинского нападающего 24 игры на чемпионатах мира, у экс-защитника сборной Германии – 25. На чемпионате мира в Катаре Месси может принять участие ещё в двух матчах – в полуфинале с Хорватией и в игре за третье место либо финале.
Лотар Маттеус становился чемпионом мира и Европы в составе немецкой сборной. В 25-м матче на ЧМ Маттеус встречался со сборной Хорватии — в четвертьфинале ЧМ-1998.
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