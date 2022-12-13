Лотар Маттеус отреагировал на то, что Месси может побить его рекорд по матчам на ЧМ

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал новость о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может побить его рекорд по матчам на чемпионатах мира.

«Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Он самый совершенный футболист нашего времени», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.

На данный момент у аргентинского нападающего 24 игры на чемпионатах мира, у экс-защитника сборной Германии – 25. На чемпионате мира в Катаре Месси может принять участие ещё в двух матчах – в полуфинале с Хорватией и в игре за третье место либо финале.

Лотар Маттеус становился чемпионом мира и Европы в составе немецкой сборной. В 25-м матче на ЧМ Маттеус встречался со сборной Хорватии — в четвертьфинале ЧМ-1998.