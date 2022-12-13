Валерий Кечинов: верю, что в финале ЧМ-2022 могут сыграть Хорватия и Марокко
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что в финале ЧМ-2022 могут встретиться сборные Хорватии и Марокко.
«Я верю, что в финале ЧМ могут сыграть Хорватия и Марокко. Уже стал верить. Если бы мне такое сказали на групповом этапе, то я бы сказал, что такого быть не может. А сейчас может. Всё возможно. Марокко вполне может обыграть Францию. В таких стадиях возможно всё», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Аргентина и Хорватия встретятся сегодня, 13 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча между марокканцами и французами состоится завтра, 14 декабря (22:00 мск). Марокко в плей-офф обыграло Испанию и Португалию, Хорватия — Японию и Бразилию.
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