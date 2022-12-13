Ракитич: смотреть ЧМ по телевизору — худшее, что со мной случалось. Приятнее быть на поле

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что ему тяжело смотреть матчи сборной Хорватии на ЧМ-2022, а также поделился ожиданиями от полуфинальной игры турнира с Аргентиной.



«Смотреть чемпионат мира по телевизору — худшее, что со мной случалось. Это тяжело. Для меня это новый опыт, но он трудный, потому что ты раздражаешься, радуешься, но ничем не можешь помочь. Гораздо приятнее быть на поле.



Матч с Аргентиной будет сложным, нас ожидает плотная борьба. Сыграют две фантастические сборные. Придётся играть жёстко. Аргентинцы должны быть закрыты на своей половине поля, мы должны использовать их слабости. Если Хорватии удастся навязать свою игру и добиться того, чтобы аргентинцы были как можно дальше от наших ворот, у нас будут большие шансы на победу», — приводит слова Ракитича Sportske Novosti.

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ: