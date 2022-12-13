Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам: сборная Франции обязательно сможет взломать оборону Марокко

Дешам: сборная Франции обязательно сможет взломать оборону Марокко
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2022, в котором его подопечные встретятся с национальной командой Марокко.

«Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.

Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна», – цитирует Дешама Федерация футбола Франции.

Встреча между марокканцами и французами состоится завтра, 14 декабря (22:00 мск). Марокко в плей-офф обыграло Испанию и Португалию, Хорватия — Японию и Бразилию.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:

Франция и Хорватия в шаге от крутого достижения на ЧМ! Такое было только раз в истории Франция и Хорватия в шаге от крутого достижения на ЧМ! Такое было только раз в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022