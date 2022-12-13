Дешам: сборная Франции обязательно сможет взломать оборону Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2022, в котором его подопечные встретятся с национальной командой Марокко.



«Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.



Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна», – цитирует Дешама Федерация футбола Франции.

Встреча между марокканцами и французами состоится завтра, 14 декабря (22:00 мск). Марокко в плей-офф обыграло Испанию и Португалию, Хорватия — Японию и Бразилию.

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