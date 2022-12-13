Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч с Хорватией

В первом полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игра Аргентина — Хорватия.



Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч.



Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.



Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.