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Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч с Хорватией

Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч с Хорватией
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В первом полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игра Аргентина — Хорватия.

Сборная Аргентины огласила стартовый состав на матч.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.

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