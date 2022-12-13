Дюгарри: Гризманн — это смесь Зидана и Платини

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением об игре французского форварда Антуана Гризманна на чемпионате мира — 2022.
«Гризманн исключительно выступает с начала турнира. Я нахожу его стиль игры похожим на стиль Зидана. Он отдаёт верные пасы, спасает команду в опасных ситуациях. Я уверен, что без него эта сборная была бы другой.
Нам часто не хватает ритма в игре, нет интенсивности. Но, как только Антуан касается мяча, этот ритм появляется. Гризманн — это смесь Зизу и Платини. У Платини было отличное видение поля, он читал игру раньше других. У Гризманна это есть, он демонстрирует силу духа. Сейчас он спокойный, безмятежный. Антуан стал более зрелым футболистом», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:
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