Реднапп — о Модриче: отличный футболист и человек. Лучший игрок ЧМ, снова

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп похвалил полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича.

«Лука – футбольный гений и прекрасный, прекрасный человек. С ним не было проблем ни одной минуты. Он каждый день усердно тренировался, семейный человек. Отличный футболист и отличный человек.



Когда я пришёл в «Тоттенхэм», он играл слева. Я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: «Он не сможет там играть, он недостаточно силён, он и десяти минут не протянет». Но какой же Лука игрок! На мой взгляд, он лучший футболист турнира [ЧМ-2022] – снова», — приводит слова Гарри Реднаппа TalkSport.

Лука Модрич является капитаном сборной Хорватии. В ближайшие минуты он примет участие в матче полуфинала ЧМ с Аргентиной.