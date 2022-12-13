Реднапп — о Модриче: отличный футболист и человек. Лучший игрок ЧМ, снова
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп похвалил полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича.
«Лука – футбольный гений и прекрасный, прекрасный человек. С ним не было проблем ни одной минуты. Он каждый день усердно тренировался, семейный человек. Отличный футболист и отличный человек.
Когда я пришёл в «Тоттенхэм», он играл слева. Я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: «Он не сможет там играть, он недостаточно силён, он и десяти минут не протянет». Но какой же Лука игрок! На мой взгляд, он лучший футболист турнира [ЧМ-2022] – снова», — приводит слова Гарри Реднаппа TalkSport.
Лука Модрич является капитаном сборной Хорватии. В ближайшие минуты он примет участие в матче полуфинала ЧМ с Аргентиной.
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