Эрве Ренар: я француз, но в полуфинале ЧМ-2022 буду болеть за сборную Марокко

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар признался, что будет поддерживать национальную команду Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Францией.
«Я француз, я родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, уж извините, я буду болеть за сборную Марокко. Поскольку эта страна отметила меня, эти люди подарили мне столько любви, сколько невозможно себе представить», — приводит слова Ренара RMC Sport.
Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится завтра, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Финальный матч турнира в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.
Болельщики сборной Марокко исполняют исландский заряд Viking Clap на ЧМ-2022:
- 13 декабря 2022
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:45
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:20
-
20:07
-
19:53
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:43
-
18:43
-
18:40
-
18:20
-
18:18
-
18:18