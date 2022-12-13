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Эрве Ренар: я француз, но в полуфинале ЧМ-2022 буду болеть за сборную Марокко

Эрве Ренар: я француз, но в полуфинале ЧМ-2022 буду болеть за сборную Марокко
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар признался, что будет поддерживать национальную команду Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Францией.

«Я француз, я родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, уж извините, я буду болеть за сборную Марокко. Поскольку эта страна отметила меня, эти люди подарили мне столько любви, сколько невозможно себе представить», — приводит слова Ренара RMC Sport.

Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится завтра, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Финальный матч турнира в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.

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Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х
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