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Месси повторил рекорд Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира

Месси повторил рекорд Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принимает участие в первом полуфинальном матче чемпионата мира — 2022, в котором встречаются сборные Аргентины и Хорватии. Выйдя на поле, форвард повторил рекорд немецкого футболиста Лотара Маттеуса по числу проведённых матчей на чемпионатах мира. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.

Теперь в активе аргентинца 25 сыгранных встреч на мировых первенствах. Ближайший преследователь Месси и Маттеуса по этому показателю — Мирослав Клозе (24). Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, на его счету 16 забитых голов. В составе игроков сборной России больше всех игр на ЧМ провели Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев и Александр Самедов — все по восемь раз появлялись на поле в рамках мирового турнира.

На момент написания этой новости счёт в игре не открыт.

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