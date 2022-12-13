Аргентина — Хорватия: Месси открыл счёт в игре

Сегодня, 13 декабря, проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча идёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину почти в самый правый угол.
Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.
Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
- 13 декабря 2022
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