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Ришарлисон пропустит около месяца из-за травмы

Ришарлисон пропустит около месяца из-за травмы
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пропустит первые матчи «Тоттенхэма» после возобновления сезона.

Ришарлисон повредил подколенное сухожилие во время разминки перед четвертьфинальным поражением Бразилии от Хорватии в пятницу вечером, но отыграл 84 минуты, несмотря на то что во время матча не выглядел полностью мобильным. Вчера, 12 декабря, форвард вернулся в расположение «Тоттенхэма», сообщает Evening Standart. В ближайшей официальной игре «шпоры» сыграют с «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги.

В 25 лет Ришарлисон принял участие в первом в своей карьере чемпионате мира и забил три из восьми голов сборной Бразилии на турнире, став лучшим бомбардиром команды. Бразилия завершила ЧМ поражением в матче 1/4 финала с Хорватией.

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