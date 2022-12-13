Ришарлисон пропустит около месяца из-за травмы
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пропустит первые матчи «Тоттенхэма» после возобновления сезона.
Ришарлисон повредил подколенное сухожилие во время разминки перед четвертьфинальным поражением Бразилии от Хорватии в пятницу вечером, но отыграл 84 минуты, несмотря на то что во время матча не выглядел полностью мобильным. Вчера, 12 декабря, форвард вернулся в расположение «Тоттенхэма», сообщает Evening Standart. В ближайшей официальной игре «шпоры» сыграют с «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги.
В 25 лет Ришарлисон принял участие в первом в своей карьере чемпионате мира и забил три из восьми голов сборной Бразилии на турнире, став лучшим бомбардиром команды. Бразилия завершила ЧМ поражением в матче 1/4 финала с Хорватией.
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