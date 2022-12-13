Месси обошёл Батистуту по количеству голов за Аргентину на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии (2:0) и установил рекорд.



Этот гол стал 11-м для аргентинского форварда на чемпионатах мира. Таким образом, Месси обошёл экс-игрока сборной Аргентины Габриэля Батистуту по количеству забитых мячей за аргентинскую сборную на первенствах планеты.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия проходит в эти минуты на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Хорватия.

Напомним, во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».