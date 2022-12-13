Месси стал шестым игроком, забивавшим в 1/8, 1/4 и 1/2 финала в рамках одного ЧМ

Сегодня, 13 декабря, проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик».
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт с пенальти на 34-й минуте. Таким образом, Месси стал шестым игроком, забивавшим в 1/8, 1/4 и 1/2 финала в рамках одного чемпионата мира. Ранее это удавалось сделать Сальваторе Скилаччи (ЧМ-1990), Роберто Баджо (ЧМ-1994), Христо Стоичкову (ЧМ-1994), Давору Шукеру (ЧМ-1998) и Уэсли Снейдеру (ЧМ-2010).
Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.
Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.
- 13 декабря 2022
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