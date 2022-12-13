Рой Кин: что Англия делает в больших матчах, так это находит способ проигрывать
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предположил, с чем могут быть связаны поражения сборной Англии.
«Что Англия делает в больших матчах, так это находит способ проигрывать. Как выигрывать большие турниры? Игроки должны уметь брать ситуацию под контроль.
Во время матча с Францией я говорил, что, когда ты оказываешься в ситуации, при которой ставишь ногу на горло сопернику, ты должен надавить и не расслабляться. Если ослабить давление против такой команды, как Франция, тут же последует наказание», — приводит слова Роя Кина The Sun, ссылаясь на ITV.
Сборная Англии завершила выступление на чемпионате мира — 2022 в четвертьфинале, потерпев поражение в матче со сборной Франции со счётом 1:2.
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