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Рой Кин: что Англия делает в больших матчах, так это находит способ проигрывать

Рой Кин: что Англия делает в больших матчах, так это находит способ проигрывать
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предположил, с чем могут быть связаны поражения сборной Англии.

«Что Англия делает в больших матчах, так это находит способ проигрывать. Как выигрывать большие турниры? Игроки должны уметь брать ситуацию под контроль.

Во время матча с Францией я говорил, что, когда ты оказываешься в ситуации, при которой ставишь ногу на горло сопернику, ты должен надавить и не расслабляться. Если ослабить давление против такой команды, как Франция, тут же последует наказание», — приводит слова Роя Кина The Sun, ссылаясь на ITV.

Сборная Англии завершила выступление на чемпионате мира — 2022 в четвертьфинале, потерпев поражение в матче со сборной Франции со счётом 1:2.

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