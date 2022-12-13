Аргентина — Хорватия: Дибала дебютировал на ЧМ-2022

Сегодня, 13 декабря, проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча идёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.



После того как сборная Аргентины забила третий мяч, на поле появился нападающий команды Лионеля Скалони Пауло Дибала. Таким образом, он дебютировал на чемпионате мира — 2022. Дибала заменил форварда Хулиана Альвареса, который оформил дубль в этой игре. Вместе с Пауло на поле появился Эксекиэль Паласиос, который заменил Родриго Де Пауля.

Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.