«Ливерпуль» и «Ньюкасл» заинтересованы в аренде Пулишича в зимнее трансферное окно

Американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич попал в сферу интересов ряда европейских клубов, сообщает 90min.



По информации источника, «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в аренде Пулишича в зимнее трансферное окно. При этом «Челси» не хочет отпускать 24-летнего футболиста в команду, выступающую в английской Премьер-лиге. Также Пулишичем интересуются «Милан», «Интер», мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».



Пулишич перешёл в «Челси» из «Боруссии» в январе 2019 года, но сезон-2018/2019 закончил в составе дортмундской команды. За «Челси» Кристиан в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Соглашение между Пулишичем и «Челси» истекает летом 2024 года.

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