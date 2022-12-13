Аргентина разгромила Хорватию благодаря голам Месси и Альвареса и вышла в финал ЧМ-2022

Сегодня, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.
Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину почти в самый правый угол. Хулиан Альварес укрепил преимущество в матче на 39-й минуте. Хорваты неудачно подали угловой, а аргентинцы убежали в быструю контратаку. Альварес получил мяч у центрального круга и устремился к воротам Доминика Ливаковича.
На 69-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси. Он совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграв защитника балканцев Йошко Гвардиола. Лионель прошёл вдоль лицевой линии и покатил оттуда мяч под удар Альваресу, который отличным выстрелом отправил мяч в левый нижний угол и оформил дубль.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 14 декабря 2022
-
01:13
-
00:59
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:08
-
00:06
- 13 декабря 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:04
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:53