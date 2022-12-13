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Аргентина — Хорватия 3:0, результат матча 1/2 финала ЧМ 13 декабря 2022 года

Аргентина разгромила Хорватию благодаря голам Месси и Альвареса и вышла в финал ЧМ-2022
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Сегодня, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.

Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину почти в самый правый угол. Хулиан Альварес укрепил преимущество в матче на 39-й минуте. Хорваты неудачно подали угловой, а аргентинцы убежали в быструю контратаку. Альварес получил мяч у центрального круга и устремился к воротам Доминика Ливаковича.

На 69-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси. Он совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграв защитника балканцев Йошко Гвардиола. Лионель прошёл вдоль лицевой линии и покатил оттуда мяч под удар Альваресу, который отличным выстрелом отправил мяч в левый нижний угол и оформил дубль.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/2 финала
13 декабря 2022, вторник. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Месси – 34' (пен)   2:0 Альварес – 39'   3:0 Альварес – 69'
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