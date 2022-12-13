Аргентина разгромила Хорватию благодаря голам Месси и Альвареса и вышла в финал ЧМ-2022

Сегодня, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.



Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину почти в самый правый угол. Хулиан Альварес укрепил преимущество в матче на 39-й минуте. Хорваты неудачно подали угловой, а аргентинцы убежали в быструю контратаку. Альварес получил мяч у центрального круга и устремился к воротам Доминика Ливаковича.

На 69-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси. Он совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграв защитника балканцев Йошко Гвардиола. Лионель прошёл вдоль лицевой линии и покатил оттуда мяч под удар Альваресу, который отличным выстрелом отправил мяч в левый нижний угол и оформил дубль.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.