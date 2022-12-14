Гари Невилл: пенальти в ворота Хорватии вообще не должно было быть
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (0:3).
«Пенальти вообще не должно было быть. Ливакович фактически просто шагнул вправо, остановился перед ударом Альвареса, а потом аргентинец зацепил его ногу. Что должен делать вратарь в такой ситуации? Если бы он продолжил двигаться навстречу Альваресу, то пенальти был бы справедливым решением, но Ливакович остановился», — приводит слова Невилла Mirror.
Напомним, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира — 2022, в котором сыграет с победителем полуфинала Франция — Марокко. Финальная игра состоится 18 декабря.
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