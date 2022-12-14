Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл: пенальти в ворота Хорватии вообще не должно было быть

Гари Невилл: пенальти в ворота Хорватии вообще не должно было быть
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (0:3).

«Пенальти вообще не должно было быть. Ливакович фактически просто шагнул вправо, остановился перед ударом Альвареса, а потом аргентинец зацепил его ногу. Что должен делать вратарь в такой ситуации? Если бы он продолжил двигаться навстречу Альваресу, то пенальти был бы справедливым решением, но Ливакович остановился», — приводит слова Невилла Mirror.

Напомним, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира — 2022, в котором сыграет с победителем полуфинала Франция — Марокко. Финальная игра состоится 18 декабря.

Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал Аргентина – королева полуфиналов ЧМ! Месси в пятый раз взял для сборной билет в финал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022