Гари Невилл: пенальти в ворота Хорватии вообще не должно было быть

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (0:3).



«Пенальти вообще не должно было быть. Ливакович фактически просто шагнул вправо, остановился перед ударом Альвареса, а потом аргентинец зацепил его ногу. Что должен делать вратарь в такой ситуации? Если бы он продолжил двигаться навстречу Альваресу, то пенальти был бы справедливым решением, но Ливакович остановился», — приводит слова Невилла Mirror.

Напомним, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира — 2022, в котором сыграет с победителем полуфинала Франция — Марокко. Финальная игра состоится 18 декабря.