Месси установил рекорд чемпионатов мира по системе «гол+пас»
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Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий. На счету Месси 11 голов и девять голевых передач на мундиалях. Он обошёл Мирослава Клозе (16 голов + 3 передачи), Роналдо (15 голов + 4 передачи), Герда Мюллера (14 голов + 5 передач) и Пеле (12 голов + 7 передач) по системе «гол+пас».
В матче полуфинала ЧМ с Хорватией Лионель Месси отличился голом с пенальти и голевой передачей. Аргентина одержала победу со счётом 3:0 и вышла в финал.
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