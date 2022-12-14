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Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022 с Францией или Марокко

Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022 с Францией или Марокко
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Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко.

Аргентинская национальная команда в полуфинале разгромила Хорватию со счётом 3:0. Голами в этой встрече отметились нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти, и форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль.

Полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который пройдёт 17 декабря.

Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим чемпионом мира является Франция.

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