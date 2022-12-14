Месси: то, через что проходит сборная Аргентины, невероятно. Я был уверен в этой команде

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Хорватией (3:0) и выходе в финал турнира.



«В голове много мыслей, очень интересно всё это испытывать. Видеть всех этих людей, эту семью. Мы собираемся сыграть в последнем матче. Это то, чего мы хотели. Мы здесь, чтобы воспользоваться своим шансом. Я получил массу впечатлений, эмоций и опыта от этого чемпионата мира. С первых дней я был уверен в этой сборной. То, через что мы проходим, невероятно. Я думаю о своей семье, которая всегда сопровождает меня. Мы будем наслаждаться этим успехом со всем аргентинским народом», — приводит слова Месси beIN Sports.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко.