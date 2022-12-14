Порноактриса Ева Эльфи рассказала, как попала на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Порноактриса Юлия Романова, более известная как Ева Эльфи, поделилась ощущениями от полуфинального матча на чемпионате мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Мне дали билеты на футбол. Я была рада, что мне их подарили и появилась возможность посетить матч в Катаре. Почему болею за Аргентину? Я очень хотела болеть за Бразилию, но они вылетели. Почему планировала поддерживать Бразилию? Я была в Бразилии — очень понравился их вайб. Очень увереные ребята, которые умеют болеть за своих — это классная энергетика. Думала, что бразильцы пройдут в полуфинал, но нет.



Аргентина — фаворит ЧМ-2022 в Катаре. У них большие шансы победить», — передаёт слова Романовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.