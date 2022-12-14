Де Пауль: Месси никогда не перестаёт удивлять

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Хорватией (3:0) и выход в финал турнира, а также высказался о партнёре по команде Лионеле Месси.



«Лео никогда не перестаёт удивлять. То, что он делает и как играет, потрясающе. Я безумно благодарен ему за то, какую помощь он мне оказал. Мы гордимся тем, что попали в финал чемпионата мира. Мы это заслужили», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.



Напомним, в финале турнира сборная Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко. Полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Финал ЧМ-2022 в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».