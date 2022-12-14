Порноактриса Ева Эльфи сделала выбор между Роналду и Месси

Порноактриса Юлия Романова, более известная как Ева Эльфи, сделала выбор между Роналду и Месси.

«Кто круче — Месси или Роналду? Мне больше нравится Месси. Роналду немного пафосный, а Месси не такой — он добряк. Мне кажется, мужчина не должен так сильно любить себя, как это делает Роналду», — передаёт слова Романовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.



Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.